  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم سلاسل حجرية ويجرف مزروعات شرق الخليل

الإثنين 15 مايو 2023 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بآلياتها الثقيلة سلاسل حجرية، وجرفت مزروعات في خلة العيدة قرب جبل جوهر في الجزء الجنوبي من مدينة الخليل.

وأوضحت مصادر اعلامية ، أن قوات الاحتلال ترافقها عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية وجرافة اقتحمت خلة العيدة، وهدمت سلاسل حجرية، وجرفت دونمين مزروعين بالبندورة تعود ملكيتهما للمزارع طالب فريد جابر.

وقال الأهالي للوكالة الرسمية، إن اعتداءات الاحتلال على بيوتهم وأراضيهم ومزارعهم متواصلة منذ أعوام، وإن سياسة حكومة الاحتلال المبرمجة تسعى إلى تهجيرهم لتهويد أراضيهم والسيطرة عليها.

#الاحتلال #الخليل

الأكثر قراءة اليوم

النتائج الأولية في انتخابات الرئاسة التركية بعد فرز 97% من الأصوات

تحديث.. النتائج الأولية في انتخابات الرئاسة التركية بعد فرز جميع الاصوات وتوجه لجولة ثانية

خلافات بين المستوى السياسي والأمني في "إسرائيل" بسبب حماس

استطلاعات: العدوان على غزة يرمم شعبية نتنياهو والمواجهة المقبلة مسألة وقت

بالفيديو: لحظة قصف طائرات الاحتلال لشاب على دراجة هوائية في رفح

مصادر لسما: لا علاقة للجهاد بالصاروخ الذي أطلق من غزة مساء اليوم

مقتل شابة بجريمة إطلاق نار في بلدة وادي سلامة

الأخبار الرئيسية

20230515115823

اذاعة عبرية تكشف : اجتماع إسرائيلي فلسطيني آخر حول التعاون الأمني

تفاصيل مثيرة .. هكذا تم اغتيال قادة الجهاد بغزة!

6461bd654c59b7250f0385ce

تحديث.. النتائج الأولية في انتخابات الرئاسة التركية بعد فرز جميع الاصوات وتوجه لجولة ثانية

768490c8-dad7-4eb3-8f31-5c67e49b7166

استشهاد مواطن وإصابة آخر خلال اقتحام مخيم عسكر شرق نابلس

استطلاعات: العدوان على غزة يرمم شعبية نتنياهو والمواجهة المقبلة مسألة وقت

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية