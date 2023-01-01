الاحتلال يهدم سلاسل حجرية ويجرف مزروعات شرق الخليل

الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بآلياتها الثقيلة سلاسل حجرية، وجرفت مزروعات في خلة العيدة قرب جبل جوهر في الجزء الجنوبي من مدينة الخليل.

وأوضحت مصادر اعلامية ، أن قوات الاحتلال ترافقها عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية وجرافة اقتحمت خلة العيدة، وهدمت سلاسل حجرية، وجرفت دونمين مزروعين بالبندورة تعود ملكيتهما للمزارع طالب فريد جابر.

وقال الأهالي للوكالة الرسمية، إن اعتداءات الاحتلال على بيوتهم وأراضيهم ومزارعهم متواصلة منذ أعوام، وإن سياسة حكومة الاحتلال المبرمجة تسعى إلى تهجيرهم لتهويد أراضيهم والسيطرة عليها.