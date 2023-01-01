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الفلسطيني موسى يخطف الأنظار مع الإنتاج بالدوري المصري

الإثنين 15 مايو 2023 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفلسطيني موسى يخطف الأنظار مع الإنتاج بالدوري المصري



غزة / سما /

قاد المحترف الفلسطيني بدر موسى فريقه الانتاج الحربي لتحقيق فوز ثمين على المصرية للاتصالات (2-1)، في اطار منافسات الدوري المصري الممتاز "ب".

وتمكن موسى من التسجيل في بداية المباراة, قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله حسين ياسين قبل نهاية الشوط الأول.

ويعدّ هذا الهدف الخامس الذي يسجله نجم المنتخب الوطني مع الانتاج الحربي, إذ سبق له زيارة الشباك أمام كل من بتروجيت والسكة الحديد وبورتو السويس وكهربا الإسماعيلية، وساهم في أربعة أهداف لزملائه في الفريق.

وظهر موسى بشكل مميز مع الفريق في الموسم الحالي على وجه الخصوص، وكان قريبا من الرحيل عن صفوفه في ظل تلقيه العديد من العروض في شهر يناير الماضي، لكن موقف النادي في الترتيب حينها جعل الادارة تتمسك ببقائه خاصة أنه أحد أبرز نجوم الانتاج الحربي.

#بدر موسى #الدوري المصري

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