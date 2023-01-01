الأولمبي الفلسطيني يخسر أمام الأردن بافتتاح استاد "بيليه"

رام الله / سما /

خسر المنتخب الوطني الفلسطيني الأولمبي أمام نظيره الأردني (1-2)، في افتتاح إستاد "بيليه" الدولي في الخضر بمدينة "بيت لحم" بالضفة المحتلة.



وأقيم اللقاء بحضور جبريل الرجوب رئيس اتحاد كرة القدم، وضيوف فلسطين من الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني، والمصري هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية بـ"الفيفا"، والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري وعضو المكتب التنفيذي في "الفيفا" عن قارة آسيا.



وكانت الأفضلية في الشوط الأول للمنتخب الأولمبي الأردني، الذي اعتمد أكثر على الرواق الأيمن عبر سيف درويش، ومهارة رامي الحاج المحترف في صفوف فريق جبل المكبر المقدسي.



واستغل الأولمبي الأردني أخطاء دفاع وحارس فلسطين ليسجل الهدف الأول من انفراد للاعب درويش، فيما أضاف رزق بني هاشم الثاني بضربة رأس أخطأ الحارس أنور الأقرع في إبعادها.



في المقابل، تأثر "الفدائي" كثيرا بالغيابات، ومع ذلك حاول في أكثر من مرة عبر الكرات الثابتة مع رأسيتين للمهاجم زيد القنبر المنتقل حديثا للوحدات الأردني، لكن تدخلات الحارس أبقت النتيجة على حالها، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين.



وفي الشوط الثاني، تحسن أداء الأولمبي الوطني، ونجح في تقليص النتيجة بهدف أول عبر قلب الدفاع علي ربعي، من متابعة ركنية وجدي نبهان، فيما أهدر موسى التعمري فرصة الثالث للأردن، وكذلك انفراد رامي الحاج قبل خروجه، لينتهي اللقاء بفوز "النشامى" (2-1).