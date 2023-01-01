اذاعة عبرية تكشف : اجتماع إسرائيلي فلسطيني آخر حول التعاون الأمني

القدس المحتلة / سما /

كشفت الإذاعة العامة الإسرائيلية، صباح اليوم، الإثنين، عن تحضيرات تجري للدفع نحو عقد اجتماع أمني - سياسي بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، برعاية أميركية - إقليمية، على غرار اجتماعي العقبة وشرم الشيخ اللذين عقدا مؤخرا.

ورجّح التقرير أن الاجتماع قد يعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، في ين أشار إلى أنه لم يتم تحديد موعد انعقاد هذا الاجتماع "على الرغم من الاتصالات المتقدمة والمباحثات المتواصل" في هذا الشأن.

ولم يتطرق التقرير إلى الجهات التي تدفع باتجاه عقد الاجتماع والأسباب التي تحول دون اتخاذ قرار نهائي حول موعده، علما بأن هذه الاجتماعات تهدف لتعزيز التعاون الأمني بين السلطة والحكومة الإسرائيلية.

وأشارت الإذاعة العامة الإسرائيلية إلى أن الاجتماع سيُعد استكمالا لاجتماعي العقبة وشرم الشيخ، اللذين عقدا خلال شباط/ فبراير وآذار/ مارس الماضيين، وتم التوصل خلالهما إلى تفاهمات "حول التحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية".

وكانت التقارير الإسرائيلية قد أشارت إلى أن الوفد الإسرائيلي إلى العبقة وشرم الشيخ، الذي قد ركز على منع التصعيد الأمني خلال شهر رمضان، وحث السلطة على مواجهة عمليات المقاومة في الضفة، وتحديدًا في مدينتي جنين ونابلس.

وترأس الوفد الإسرائيلي إلى العقبة وشرم الشيخ، مستشار الأمن القومي، تساحي هنيغبي، وشارك فيه رئيس الشاباك، رونين بار، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، غسان عليان.

في المقابل، ضم الوفد الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، ورئيس جهاز الاستخبارات الفلسطيني، ماجد فرج، والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني، مجدي الخالدي.

ودفعت الولايات المتحدة إلى تنظيم اجتماعين في العقبة وشرم الشيخ في محاولة لتهدئة التصاعد الأمني المستمر منذ شهور. وفي إطار الإجراءات المتفق عليها في اجتماع الأردن في شباط/ فبراير، قالت إسرائيل إنها ستوقف مناقشة بناء أي مستوطنات جديدة لمدة أربعة أشهر.

وبحسب البيان الختامي لاجتماع شرم الشيخ، الذي عقد في 19 آذار/ مارس الماضي، "جددت حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر. ويتضمن ذلك التزامًا إسرائيليًا بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي بؤر استيطانية لمدة 6 أشهر".