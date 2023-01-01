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فدائي الشاطئية يحاول استعادة هيبته في كأس العرب

الإثنين 15 مايو 2023 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فدائي الشاطئية يحاول استعادة هيبته في كأس العرب



جدة / سما /

يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية ثاني مبارياته في دور المجموعات من بطولة كأس العرب المقامة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بمواجهة منتخب قيرغيزستان يوم غد الاثنين على ملعب كورنيش الحمراء الساعة الثامنة والنصف مساءا.

وتعتبر المباراة مهمة جداً كون منتخبنا يسعى أولا إلي محو اثار الهزيمة أمام منتخب عمان 7-1، والإبقاء على حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وعقد الجهاز الفني للمنتخب جلسة مع اللاعبين بعد لقاء منتخب عُمان، للتأكيد على أهمية استعادة الثقة من جديد ، والاستعداد الجيد للمباراة المقبلة التي تشكل محطة انطلاق فدائي الشواطئ في البطولة.

وعكف سامي سالم مدرب المنتخب على تصحيح كافة الأخطاء إلي جانب أهمية استغلال الجانب الهجومي بشكل مميز، وعدم تكرار ما حدث أمام عمان في المباراة الأولى.

ويدرك الجهاز الفني أهمية اللقاء خاصة وأن أي نتيجة غير الفوز ستخرج الفدائي من حسابات التأهل، حيث أن مباراة قيرغيزستان تشكل الفرصة الأخيرة لمنتخبنا للإبقاء على حظوظه في التأهل قبل المواجهة المصيرية والأخيرة أمام منتخب مصر الأربعاء المقبل.

#فدائي الشاطئية #كأس العرب

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