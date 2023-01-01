وعد مُثير من لابورتا رئيس برشلونة عن عودة ميسي

أطلق خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، وعداً مُثيراً لجمهور الفريق بشأن عودة الأيقونة التاريخية ليونيل ميسي.

وجاء حديث لابورتا في ليلة تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني بعد التفوق على الجار إسبانيول بأربعة أهدافٍ لهدفين على أرض ملعب كورنيلا ألبرات.

وينتهي تعاقد ميسي مع باريس سان جيرمان نهاية يونيو، ولم يكشف الساحر الأرجنتيني بعد عن وجهته المُقبلة.

وقال لابورتا، في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، :”عودة ميسي؟ سنبذل كل ما يُمكننا فعله”.

وأضاف :”لقد حافظنا على النادي مالياً، وقمنا باستعادة فرحة برشلونة، يُمكننا أن نرى ذلك في الحضور بملعب كامب نو”.

وأكمل لابورتا :”نحن نُريد أن يكون هذا اللقب هو أول لقب مُهم في عصر مُشرف، ونتمنى أن نُدعم الفريق على أساس خطة جدوى لنحظى بهامش للحركة وفقاً لقانون اللعب المالي النظيف”.

وتابع :”نحن نقوم بأداء واجبنا بهدف الوصول لفريقٍ أكثر تنافسية”.

وأضاف لابورتا :”نحن نعيش أمسية تاريخية بتحقيق دوري تاريخي، هذا اللقب نهديه لكل مُشجعي البلوجرانا حول العالم، نحن الأبطال”.