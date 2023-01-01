رئيس إسبانيول يعتذر عن اعتداء الجماهير على لاعبي برشلونة

خرج “ماو يي” الرئيس التنفيذي لنادي إسبانيول، بتصريحات علنية يعتذر فيها عن اقتحام بعض المتفرجين أرضية الميدان أثناء احتفال لاعبي برشلونة بفوزهم بلقب الدوري الإسباني، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب “باور”.

وانتصر برشلونة برباعية مقابل هدفين على غريمه في مباراة الديربي، وحسم التتويج بلقب الليجا بشكلٍ رسمي قبل 4 جولات على انتهاء الموسم، ليرفع النادي حصيلته من ألقاب الدوري إلى 27 لقباً، مقلصاً الفارق مع ريال مدريد إلى 8 ألقاب فقط.

وأثناء احتفال نجوم برشلونة بهذا الإنجاز عقب نهاية اللقاء، اقتحم ما يقارب 100 شخص من رابطة جماهير إسبانيول أرضية الميدان، كمحاولة للاعتداء على اللاعبين وطردهم من الملعب، لكن لم تحدث أي إصابات في النهاية لأن لاعبي البرسا انسحبوا سريعاً، واستطاع رجال الأمن إيقاف المقتحمين قبل الوصول إلى اللاعبين.

وقال “ماو يي” في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية بخصوص هذا الأمر “نريد أن نعتذر لعالم كرة القدم عن هذه الأحداث. مهما كانت صغير، إلا أنها لا تمثّل نادينا، سوف نبذل قصارى جهدنا للقضاء على مثل هذا النوع من الأفعال التي لا يمكن أن تحدث في ملعبنا”.

وأضاف “نحن في النادي نتخذ دائماً الإجراءات، حتى أننا من أكثر الأندية التي تتعامل بصرامة مع هذا النوع، علينا مراجعة ما حدث، يتعين علينا مواصلة العمل وتحسين جميع أنواع القصور التي قد تكون موجودة”.