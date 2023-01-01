فيديو.. آرسنال يستسلم لمصيره ويتلقى هزيمة قاسية من برايتون

تلقى آرسنال هزيمة قاسية أمام ضيفه برايتون بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن إطار الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا، خرج آرسنال من المنافسة على لقب البريمرليج بشكلٍ كامل، لأن مانشستر سيتي يتصدر جدول الترتيب بفارق 4 نقاط، ولديه مباراة إضافية، وفي حال فوزه بالمباراة المقبلة ضد تشيلسي، فإنه سيتوّج رسمياً باللقب، بغض النظر عن نتائج المباريات الأخرى.

على الجانب الآخر، صعد برايتون إلى المركز السادس في سلم الترتيب، وأصبح يبتعد عن ليفربول صاحب المركز الخامس بفارق 4 نقاط فقط، علماً أن برايتون لديه مباراة إضافية، وبالتالي ستشتعل المنافسة بين الفريقين على المركز المؤهل للدوري الأوروبي.

وظهر آرسنال بمستوى متوسط خلال الشوط الأول، وخلق بعض الخطورة المرمى، أبرزها تسديدة تروسار التي ارتطمت بالعارضة بحلول الدقيقة 30، وذلك بعد دخول اللاعب بديلاً لجابرييل مارتنيلي الذي تعرض للإصابة وغادر أرضية الميدان في الدقيقة 20.

وكان ظاهراً على آرسنال إحباطه الشديد من انتصار مانشستر سيتي على إيفرتون، واتساع الفارق إلى 4 نقاط، لذلك لم يقدّم اللاعبون الأداء المعتاد، وغاب عنهم الحماس تماماً، في حين أن برايتون لعب بتحفظ دفاعي في الشوط الاول على غير العادة، ولم يبالغ بالهجوم بتاتاً.

وازداد أداء آرسنال سوءاً في الشوط الثاني، على عكس برايتون الذي بدأ يهاجم بشراسة لخطف هدف، وبالفعل نجح في ذلك بحلول الدقيقة 51 عن طريق خوليو إنسيسو عبر كرة رأسية.

وانهار الجانرز بشكل كامل خلال النصف ساعة الأخيرة على الصعيدين الدفاعي والهجومي، وهذا كلفه تلقي هدف ثانٍ عن طريق دينيز أونديف بحلول الدقيقة 86، ثم أطلق إستوبينان رصاصة الرحمة على فريق أرتيتا بتسجيل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

وتجمّد رصيد آرسنال عند النقطة 81، وظل في المركز الثاني في سلم الترتيب، خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق 4 نقاط، بينما رفع برايتون رصيده إلى النقطة 58، وصعد إلى المركز السادس الذي كان يحتله توتنهام.