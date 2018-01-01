  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. برشلونة يُتوج بلقب الدوري الإسباني بعد ليلة تاريخية أمام إسبانيول

الإثنين 15 مايو 2023 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يُتوج بلقب الدوري الإسباني بعد ليلة تاريخية أمام إسبانيول



وكالات / سما /

حقق فريق برشلونة لقب الدوري الإسباني للمرة رقم 27 في تاريخه، وذلك بعد التغلب على جاره وغريمه اللدود إسبانيول بأربعة أهدافٍ لهدفين.

وارتفع رصيد برشلونة بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة 85، ليبتعد بفارق 14 نقطة كاملة عن الوصيف ريال مدريد، وأصبح من المُستحيل حسابياً اللحاق بالكتلان مع بقاء 4 جولات فقط لنهاية المُسابقة.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول في الدقيقة 11 من المُباراة التي استضافها ملعب كورنيلا ألبرات، وجاء الهدف بعد استغلاله لتمريرة مُساعدة من أليخاندرو بالدي.

وتمكن أليخاندرو بالدي من تسجيل ثاني أهداف برشلونة في الدقيقة 20، وجاء الهدف بعد لعبة رائعة من بيدري ترجمها بالدي لهدفٍ في مرمى الجار.

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 40 بعد استغلاله تمريرة مُساعدة من رافينيا.

وأكمل جول كوندي الرباعية في الدقيقة 53 بعد استغلاله تمريرة بينية رائعة من فرينكي دي يونج.

وقلص إسبانيول الفارق بهدفٍ رائع سجله خافي بوادو بعد لمسة فنية رائعة في الدقيقة 73 من اللقاء، وسجل خوسيلو الهدف الثاني لإسبانيول في الدقيقة 90+2 بعد استغلاله ارتباكٍ دفاعي لأبطال الليجا.

يُذكر أن لقب الليجا المُحقق الليلة هو الأول لبرشلونة منذ موسم 2018/2019، وقلص العملاق الكتالوني الفارق بينه وبين صاحب الرقم القياسي في الليجا ريال مدريد لـ 8 ألقاب فقط حيث حقق الميرنجي لقب الليجا 35 مرة.

#برشلونة #إسبانيول #الدوري الاسباني #الليغا

الأكثر قراءة اليوم

النتائج الأولية في انتخابات الرئاسة التركية بعد فرز 97% من الأصوات

خلافات بين المستوى السياسي والأمني في "إسرائيل" بسبب حماس

تحديث.. النتائج الأولية في انتخابات الرئاسة التركية بعد فرز جميع الاصوات وتوجه لجولة ثانية

استطلاعات: العدوان على غزة يرمم شعبية نتنياهو والمواجهة المقبلة مسألة وقت

بالفيديو: لحظة قصف طائرات الاحتلال لشاب على دراجة هوائية في رفح

مصادر لسما: لا علاقة للجهاد بالصاروخ الذي أطلق من غزة مساء اليوم

مقتل شابة بجريمة إطلاق نار في بلدة وادي سلامة

الأخبار الرئيسية

تفاصيل مثيرة .. هكذا تم اغتيال قادة الجهاد بغزة!

6461bd654c59b7250f0385ce

تحديث.. النتائج الأولية في انتخابات الرئاسة التركية بعد فرز جميع الاصوات وتوجه لجولة ثانية

768490c8-dad7-4eb3-8f31-5c67e49b7166

استشهاد مواطن وإصابة آخر خلال اقتحام مخيم عسكر شرق نابلس

استطلاعات: العدوان على غزة يرمم شعبية نتنياهو والمواجهة المقبلة مسألة وقت

مدفعية الاحتلال تقصف مراصد للمقاومة بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية