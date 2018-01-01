فيديو.. برشلونة يُتوج بلقب الدوري الإسباني بعد ليلة تاريخية أمام إسبانيول

حقق فريق برشلونة لقب الدوري الإسباني للمرة رقم 27 في تاريخه، وذلك بعد التغلب على جاره وغريمه اللدود إسبانيول بأربعة أهدافٍ لهدفين.

وارتفع رصيد برشلونة بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة 85، ليبتعد بفارق 14 نقطة كاملة عن الوصيف ريال مدريد، وأصبح من المُستحيل حسابياً اللحاق بالكتلان مع بقاء 4 جولات فقط لنهاية المُسابقة.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول في الدقيقة 11 من المُباراة التي استضافها ملعب كورنيلا ألبرات، وجاء الهدف بعد استغلاله لتمريرة مُساعدة من أليخاندرو بالدي.

وتمكن أليخاندرو بالدي من تسجيل ثاني أهداف برشلونة في الدقيقة 20، وجاء الهدف بعد لعبة رائعة من بيدري ترجمها بالدي لهدفٍ في مرمى الجار.

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 40 بعد استغلاله تمريرة مُساعدة من رافينيا.

وأكمل جول كوندي الرباعية في الدقيقة 53 بعد استغلاله تمريرة بينية رائعة من فرينكي دي يونج.

وقلص إسبانيول الفارق بهدفٍ رائع سجله خافي بوادو بعد لمسة فنية رائعة في الدقيقة 73 من اللقاء، وسجل خوسيلو الهدف الثاني لإسبانيول في الدقيقة 90+2 بعد استغلاله ارتباكٍ دفاعي لأبطال الليجا.

يُذكر أن لقب الليجا المُحقق الليلة هو الأول لبرشلونة منذ موسم 2018/2019، وقلص العملاق الكتالوني الفارق بينه وبين صاحب الرقم القياسي في الليجا ريال مدريد لـ 8 ألقاب فقط حيث حقق الميرنجي لقب الليجا 35 مرة.