فيديو.. مانشستر سيتي يكتسح إيفرتون ويوسع الفارق مع أرسنال

وكالات / سما /

اكتسح فريق مانشستر سيتي مضيفه إيفرتون، وضربه بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأحد، برسم مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في ملعب جوديسون بارك.

ووسع السيتي الفارق في صدارة البريميرليج مع الوصيف أرسنال، بهذا الفوز، إلى أربع نقاط، مع تبقي 3 مباريات على نهاية الموسم، في حين توقف رصيد التوفيز بهذه الخسارة عند 32 نقطة، في المرتبة السابعة عشر.

الشوط الأول ظل سلبياً على مستوى النتيجة، حتى نجح الألماني إلكاي جوندوجان في فض عذرية الشباك بلمسة رائعة عند الدقيقة 37، هدف لم يستوعبه الفريق المحلي، ما جعل جوندوجان يتحرك سريعاً ويلعب عرضية رائعة على رأس إيرلينج هالاند، ليوقع النرويجي على الهدف الثاني بعد مرور دقيقتين فقط.

وعقب الاستراحة، كرر السيتي محاولاته على مرمى الخصم، ليسفر ذلك عن هدف ثالث، جاء بتوقيع جوندوجان للمرة الثانية في اللقاء، لتستمر الأمور على حالها حتى أطلق الحكم أنطوني تايلور صافرتها معلناً نهاية اللقاء.

ورفع رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا نقاطهم بالانتصار على إيفرتون إلى الرقم 85 في صدارة جدول المسابقة.