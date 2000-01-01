الأوقاف بغزة توزع مساعدات طارئة على متضرري العدوان

غزة / سما /

وزعت الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية حزمة من المساعدات الإغاثية الطارئة على عدد من الأسر المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للزكاة أسامة إسليم أن إدارته وزعت طرودًا غذائية استفاد منها 500 أسرة بقيمة 17500 دولار، ووجبات طعام بقيمة 6700 دولار، استفاد منها 800 أسرة، في حين وزعت فَرْشات وأغطية (حرامات) على 50 أسرة بقيمة 2000 دولار.

وبيّن أن اللجان قدّمت مساعدات للبيوت المهدّمة لعدد 31 مستفيدًا بقيمة 14.000 دولار، والرغيف الخيري بقيمة 2000 دولار، استفاد منها 900 أسرة، ووزعت لحوم خراف على 50 أسرة بقيمة 1035 مستفيدًا.

وأشار إلى أن الزكاة بذلت جهودًا كبيرة لإيصال المساعدات إلى مستحقيها في ظل العدوان على غزة، لافتًا إلى أن هذه الأسر تأثرت بشكل مباشر إثر استهداف منازلهم وعدم استطاعتهم على تحصيل قوت يومهم بسبب الأوضاع الراهنة.

وأكد إسليم أن الإدارة بلجانها تعمل على قدم وساق لتقديم خدماتها في ظل الظروف الصعبة وتوفير احتياجات هذه الأسر، داعيًا المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة إلى ضرورة تكثيف جهودها؛ لمساعدة الأسر المتعففة والمتضررة من هذا العدوان.