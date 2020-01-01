رام الله / سما /

تصدر عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام)، الصادرة اليوم الإثنين، إحياء شعبنا الفلسطيني الذكرى الـ75 للنكبة في الوطن والشتات، ولأول مرة منذ عام 1948، تحيي الأمم المتحدة الذكرى اليوم.

كما تناولت اشادة الرئيس محمود عباس بجهود مصر في التوصل لاتفاق تهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

لأول مرة منذ عام 1948.. الأمم المتحدة تحيي ذكرى النكبة

فعاليات وطنية: 75 عاماً والجريمة مستمرة

6.4 مليون لاجئ حتى الأول من عام 2020

الرئيس يشيد بجهود مصر بقيادة السيسي للتوصل لاتفاق تهدئة ووقف العدوان على غزة

كشف ملابسات مقتل فتاة شرق نابلس

أولى خطواتهم النضالية: الأسرى يعلنون الإضراب عن الطعام اليوم

الاحتلال يصيب شاباً في نابلس ويغلق المحال التجارية في حوارة

الكيلة: تزويد مستودعات "الصحة" في غزة بشحنة أدوية ومستهلكات طبية

النتائج الأولية في انتخابات الرئاسة التركية تشير إلى تقدم أردوغان

بطاركة ورؤساء الكنائس بالقدس يجددون دعوتهم لتحقيق السلام العادل والدائم

"القدس":

إصابات وهدم واعتقالات واعتداءات للمستوطنين

الرئيس يشيد بجهود مصر في التوصل لاتفاق تهدئة ووقف العدوان على غزة

ألمانيا لممثليها: لا تصوروا البلدة القديمة في القدس

إحياء الذكرى الـ75 للنكبة اليوم

عودة الحياة في القطاع إلى طبيعتها

تسليم عائلة صب لبن قرار إخلاء منزلها في القدس القديمة لتسليمه إلى المستوطنين

التماس ضد الحكم العسكري لعدم إعادته الكفالات التي يجبر الفلسطينيين على دفعها

نتائج أولية: أردوغان 49% ومنافسه أوغلو 44%

عضو "كابينت" سنغتال من يعرقل "مسيرة الأعلام"

"الأيام":

مواجهات خلال اقتحام جديد لنابلس والمستوطنون يواصلون شن اعتداءاتهم

اتفاق التهدئة الجديد يصمد رغم الخروقات والحياة تعود بحذر لطبيعتها في القطاع

الأسرى يضربون اليوم ضد ممارسات إدارة السجون وللتضامن مع وليد دقة

لأول مرة.. الأمم المتحدة تحيي ذكرى "النكبة" اليوم

إطلاق حملة التدوين الإلكتروني "العودة حق"

تركيا تتجه نحو جولة إعادة للانتخابات الرئاسية

التماس لإعادة كفالات أُجبر الفلسطينيون على إيداعها

"الإحصاء": عدد الفلسطينيين تضاعف نحو 10 مرات بعد 75 عاماً على النكبة