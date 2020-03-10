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مستوطنون يحطمون النصب التذكاري للشهيد زياد أبو عين وأشجار زيتون في ترمسعيا

الإثنين 15 مايو 2023 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

حطم مستوطنون، اليوم الإثنين، نصب الشهيد زياد أبو عين، في قرية ترمسعيا شمال رام الله، وذلك للمرة الثانية، وعددا من أشجار الزيتون.

وأفاد رئيس بلدية ترمسعيا لافي أديب ، بأن عددا من المستوطنين تسللوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم من مستوطنة "شيلو" باتجاه النصب التذكاري، وقاموا بتحطيمه، والفرار من المكان.

وأضاف أن هؤلاء المستوطنين حطموا 8 أشجار زيتون معمرة من أراضي ترمسعيا.

يذكر أن المستوطنين حطموا النصب التذكاري للشهيد أبو عين بتاريخ 10-3-2020.

يشار إلى أن الشهيد أبو عين ارتقى أثناء مواجهات اندلعت في ترمسعيا في العاشر من كانون أول/ ديسمبر عام 2014.

#مستوطنون #زياد أبو عين

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