مستوطنون يحطمون النصب التذكاري للشهيد زياد أبو عين وأشجار زيتون في ترمسعيا

رام الله / سما /
حطم مستوطنون، اليوم الإثنين، نصب الشهيد زياد أبو عين، في قرية ترمسعيا شمال رام الله، وذلك للمرة الثانية، وعددا من أشجار الزيتون.
وأفاد رئيس بلدية ترمسعيا لافي أديب ، بأن عددا من المستوطنين تسللوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم من مستوطنة "شيلو" باتجاه النصب التذكاري، وقاموا بتحطيمه، والفرار من المكان.
وأضاف أن هؤلاء المستوطنين حطموا 8 أشجار زيتون معمرة من أراضي ترمسعيا.
يذكر أن المستوطنين حطموا النصب التذكاري للشهيد أبو عين بتاريخ 10-3-2020.
يشار إلى أن الشهيد أبو عين ارتقى أثناء مواجهات اندلعت في ترمسعيا في العاشر من كانون أول/ ديسمبر عام 2014.