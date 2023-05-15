الدكتور سامر الفارس رئيسًا تنفيذيًا لشركة Ooredoo فلسطين

رام الله / سما /

أعلنت شركة Ooredoo فلسطين عن تعيين الدكتور سامر الفارس رئيسًا تنفيذيًا جديداً للشركة، وجاء ذلك بعد قبول مجلس إدارة الشركة استقالة الدكتور ضرغام مرعي. وسيباشر الدكتور سامر الفارس أعماله كرئيس تنفيذي جديد للشركة اعتبارًا من تاريخ اليوم 15/5/2023.

يتمتع الدكتور سامر الفارس بخبرة واسعة في قطاع الاتصالات تمتد لأكثر من ستة عشر عامًا، حيثُ شغل الدكتور الفارس منصب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية لشركة Ooredoo الجزائر، ومديرًا عامًا للشؤون القانونية والتنظيمية في مجموعة Ooredoo العالمية، كما لا تعد صلته حديثة بـ Ooredoo فلسطين حيث شغل في السابق منصب المستشار العام للشركة.

تجدر الإشارة أن الدكتور سامر الفارس حاصل على شهادة الدكتوراة في القانون من جامعة غينت في بلجيكا.

وبهذه المناسبة، عقب رئيس مجلس إدارة Ooredoo فلسطين، السيد محمد أبو رمضان: "إن هذا التغيير يعبر عن متانة هيكلية الشركة، وسعيها المتواصل لخلق نجاحات جديدة، ونحن في مجلس إدارة Ooredoo فلسطين على ثقة تامة بأن الدكتور سامر الفارس سيستكمل مسيرة النجاح ويقود الشركة إلى مزيد من النمو في الأداء المالي والتجاري والإداري، آملين له النجاح في مهمته الجديدة".

وأضاف السيد أبو رمضان: "نشكر الدكتور ضرغام مرعي على جهوده الحثيثة التي بذلها في قيادة عملية التحول الاستراتيجي في مسيرة Ooredoo فلسطين، وعلى حسن إدارته على مدار السنوات التسع الماضية، متمنين له دوام التوفيق والنجاح".