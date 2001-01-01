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الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من مخيم طولكرم

الإثنين 15 مايو 2023 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، أسيرا محررا من مخيم طولكرم.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر مهراج إبراهيم شحادة (47 عاما)، بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته.

وأضافت أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم في ساعات الصباح الأولى، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية والقنابل الصوتية، وداهمت عددا من منازل المواطنين، ونشرت قناصتها على أسطحها.

يشار إلى أن المحرر شحادة اعتُقل في 29 نيسان/ أبريل 2001 بعد إصابته برصاصة في الرئة في حينه، وحُكم عليه بالسجن 30 عاما خُفّضت إلى 15.

#الاحتلال #طولكرم

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