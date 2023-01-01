الرئيس عباس يلقي اليوم كلمة بالأمم المتحدة في ذكرى النكبة

رام الله / سما /

يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، كلمة أمام الأمم المتحدة في ذكرى النكبة الفلسطينية.

وكان الرئيس عباس وصل يوم السبت، إلى نيويورك، للمشاركة في احياء الذكرى الـ75 لنكبة الشعب الفلسطيني، التي ستحييها الأمم المتحدةاليوم، لأول مرة منذ عام 1948؛ بفعالية رسمية، في مقر الهيئة الدولية في نيويورك.

وعلى هامش زيارته إلى نيويورك، التقى الرئيس عباس بقيادات الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة.

وأكد الرئيس عباس خلال اللقاء أهمية احياء ذكرى النكبة هذا العام ولاول مرة منذ عام 1948 بفعالية رسمية، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، من أجل تثبيت الرواية الفلسطينة.

وأطلع الرئيس عباس، قيادات الجالية على آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

واستعرض الرئيس عباس، الجهود التي تبذلها القيادة في المحافل الدولة كافة، لمواجهة القرارات الاسرائيلية أحادية الجانب، التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقوض فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل.

وأشاد بدور الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية في دعم أبناء شعبنا، مؤكدا أهمية دورها في تكوين رأي عام أميركي داعم لقضيتنا الوطنية.

واستمع الرئيس عباس، من قيادات الجالية إلى شرح حول نشاطاتهم لتعزيز التواصل بين الشعبين الفلسطيني والأميركي، ودعم مواقف القيادة الفلسطينية.

كما استقبل الرئيس، عددا من قيادات المؤسسات الأميركية الداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني الناشطة على الساحة الأميركية.

وأشاد الرئيس خلال اللقاء بالجهود الكبيرة التي تبذلها هذه المؤسسات لما لها من أثر كبير لصالح قضيتنا وشعبنا الفلسطيني.

من جهتهم، أكد رؤساء هذه المؤسسات على مواصلة جهودهم الداعمة لحقوق شعبنا المشروعة على المستويات كافة، ومع الشعب الاميركي ومؤسساته.