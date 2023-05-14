طقس فلسطين: ارتفاع على درجات الحرارة

رام الله/سما/

قالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الاثنين 15 مايو 2023 إن الجو يكون غائماً جزئياً إلى صاف حاراً نسبياً إلى حار وجافاً حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.