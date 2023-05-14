  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين: ارتفاع على درجات الحرارة

الإثنين 15 مايو 2023 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: ارتفاع على درجات الحرارة



رام الله/سما/

قالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الاثنين 15 مايو 2023 إن الجو يكون غائماً جزئياً إلى صاف حاراً نسبياً إلى حار وجافاً حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

النتائج الأولية في انتخابات الرئاسة التركية بعد فرز 97% من الأصوات

خلافات بين المستوى السياسي والأمني في "إسرائيل" بسبب حماس

بالفيديو: لحظة قصف طائرات الاحتلال لشاب على دراجة هوائية في رفح

معطيات إسرائيلية حول صواريح المقاومة بغزة

استطلاعات: العدوان على غزة يرمم شعبية نتنياهو والمواجهة المقبلة مسألة وقت

يديعوت: قرار غير مسبوق من البرلمان الأوروبي حول نظام التعليم الفلسطيني

الناطق باسم سرايا القدس: قادة جدد قادوا معركة" ثأر الأحرار" وما زال في جعبتنا الكثير (فيديو)

الأخبار الرئيسية

768490c8-dad7-4eb3-8f31-5c67e49b7166

استشهاد مواطن وإصابة آخر خلال اقتحام مخيم عسكر شرق نابلس

photo_2023-05-14_21-30-51

النتائج الأولية في انتخابات الرئاسة التركية بعد فرز 97% من الأصوات

استطلاعات: العدوان على غزة يرمم شعبية نتنياهو والمواجهة المقبلة مسألة وقت

مدفعية الاحتلال تقصف مراصد للمقاومة بغزة

مصادر لسما: لا علاقة للجهاد بالصاروخ الذي أطلق من غزة مساء اليوم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية