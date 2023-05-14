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استشهاد مواطن وإصابة آخر خلال اقتحام مخيم عسكر شرق نابلس

الإثنين 15 مايو 2023 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد مواطن وإصابة آخر خلال اقتحام مخيم عسكر شرق نابلس



نابلس/سما/

استشهد شاب، وأصيب آخر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر، شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية ان مواطنين أصيبا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم، وأن احدهما استشهد في وقت لاحق متأثرا بإصابته الحرجة في الصدر.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مدنية نابلس من عدة محاور، واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم عسكر القديم وحي المساكن الشعبية في المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة، وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه.

وبارتقاء الشاب في مخيم عسكر، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 152 شهيداً، بينهم 33 شهيدا في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

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