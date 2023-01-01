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النتائج الأولية في انتخابات الرئاسة التركية بعد فرز 94% من الأصوات

الأحد 14 مايو 2023 11:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
النتائج الأولية في انتخابات الرئاسة التركية بعد فرز 94% من الأصوات



أنقرة/سما/

أظهرت نتائح الانتخابات التركية تقدم مرشح تحالف الشعب الحاكم رجب طيب أردوغان على منافسيه.


وبعد فرز 94.04% من الأصوات، أوضحت قناة  "تي آر تي" الحكومية التركية، أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تركيا جاءت كالآتي: 
رجب طيب أردوغان: 49.86%
محرم إنجه (منسحب): 0.46%
كمال كليشدار أوغلو: 44.38%
سنان أوغان: 5.30%.

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، اكتمال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم البلاد بلا مشاكل.

جاء ذلك في بيان الأحد عقب اكتمال عملية التصويت في عموم تركيا، مع حلول الساعة 17:00 عصر الأحد بالتوقيت المحلي.

وقالت مصادر عن المعارضة التركية لوكالة "تاس" الروسية أنه: "وفقا للمعلومات الأولية فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التركية 93.6% على الصعيدين الرئاسي والبرلماني، وهذا رقم قياسي".

ولم تصرح لجنة الانتخابات التركية المركزية عن بيانات بشأن نسبة المشاركة.

#تركيا #الانتخابات التركية

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