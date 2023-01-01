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الكيلة تعلن تزويد مستودعات وزارة الصحة بقطاع غزة بشحنة أدوية ومستهلكات طبية

الأحد 14 مايو 2023 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة تعلن تزويد مستودعات وزارة الصحة بقطاع غزة بشحنة أدوية ومستهلكات طبية



رام الله/سما/

 أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة إرسال شحنة أدوية ومستهلكات طبية من مستودعات الوزارة في نابلس، إلى مستودعاتها في قطاع غزة، لتجنب حدوث نقص في الأدوية والمستهلكات الطبية خصوصاً بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.


وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، أنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس لتقديم الدعم الفوري لأهلنا في القطاع، فإنه تم تجهيز هذه الشحنة إضافة للتزويد الدوري لمستودعات الوزارة في القطاع بالأدوية والمستهلكات الطبية.


وأشارت إلى أن الشحنة تضم محاليل وريدية وأدوية تخدير وأدوية ضغط وسكري ومضادات حيوية وأدوية أورام ومسكنات وأدوية أعصاب وأدوية خاصة بالتهاب الكبد الوبائي ومستهلكات طبية لغرف العمليات والطوارئ والعناية المكثفة ومواد مخبرية.

#مي الكيلة

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