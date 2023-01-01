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مدفعية الاحتلال تقصف مراصد للمقاومة بغزة

الأحد 14 مايو 2023 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدفعية الاحتلال تقصف مراصد للمقاومة بغزة



غزة/سما/

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مراصد للمقاومة في بيت لاهيا وبيت حانون شمالي القطاع، بزعم إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف. 

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال :"ردا على إطلاق الصاروخ من قطاع غزة، هاجمت دبابات الجيش قبل قليل موقعين عسكريين لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الجيش اختار مهاجمة موقعين لحماس بعد إعلان وقف إطلاق النار، مضيفة:" حماس هي المسؤولة عن كل مايحدث في قطاع غزة، وكان رد الجيش محسوباً.

وقال المراسل العسكري لصحيفة معاريف العبرية تال ليف رام: " الجيش الإسرائيلي يقوم بقصف المراصد التابعة لحركة حماس على طول الحدود باستخدام الدبابات، متوقعا أن سلاح الجو سيعمل أيضاً.

من جانبه قال الصحفي الإسرائيلي، كارميل دانغور من قناة كان: "خلل فني من المنظمات، متوقع أيضا أن يحدث يوم الخميس المقبل في اشارة إلى "مسيرة الأعلام".

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