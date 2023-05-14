حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

غزة/سما/

وثقت إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، أنه استشهد 33 مواطناً من بينهم 6 أطفال و3 نساء، فيما هدم 93 وحدة سكنية خلال العدوان الإسرائيلي الذي استمر 5 أيام على قطاع غزة.

وبحسب الإحصائية، فإن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة 2041 وحدة سكنية، بقيمة تقدر بـ 9 مليون دولار، بينهم 31 منزلاً هدماً كلياً، بما مجموعه 93 وحدة سكنية، و128 وحدة سكنية غير صالحة للسكن، فيما 1820 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي، وذلك بشكل أولي.

ورصدت أن الخسائر في البنية التحتية بلغت حوالي مليون دولار، حيث ألحق الضرر بـ159 خط مياه، و173 خط صرف صحي، 304 خطوط كهرباء وأعمدة ومحولات، 30 بؤرة في مختلف المحافظات، فيما تم إغلاق شوارع بسبب القصف والركام.

فيما بلغت قيمة الخسائر في القطاع الزراعي 3 ملايين دولار، منها 200 حفرة زراعية تحتاج إلى إعادة تأهيل وردم وتهيئة، فيما تضررت 10 آلاف متر من خطوط الري.

كما وتضرر 600 دونم من المزروعات "خضار وفواكه" بفعل عمليات القصف، و150دونم دفيئات زراعية مغطاة، بينما بلغت الخسائر في مزارع تربية دواجن ومواشي وأغنام وخلايا نحل 225 ألف دولار.

فيما توقف تصدير أكثر من 1100 طن من الخضروات والأسماك، وتوقف حركة الصيد بشكل كامل.

ورصدت الإحصائية تقدير الخسائر المرتبطة بتوقف العجلة الاقتصادية بـ 40 مليون دولار طيلة أيام العدوان.

وبينت الإحصائية أن 7 مدارس و9 رياض أطفال تم إلحاق الضرر بها، وقد أعدت وزارة التربية والتعليم خطة بخصوص استقبال الطلبة وترتيب الامتحانات.

وطالب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسئولياته والتي يتنصل منها بتركه قطاع غزة يعاني جراء الحصار ويواجه ببين الفترة والأخرى ويلات عدوان يستنزف المقدرات ويزيد الأوضاع الإنسانية تعقيدا، ما يتطلب موقفاً واضحاً لرفع الحصار ووضع حدٍ للاحتلال.