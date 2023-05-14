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هنية خلال اتصال هاتفي مع النخالة: نعتزّ بما حقّقته سرايا القدس والمقاومة

الأحد 14 مايو 2023 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية خلال اتصال هاتفي مع النخالة: نعتزّ بما حقّقته سرايا القدس والمقاومة



الدوجة/سما/

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، وقدم له التهاني والتعازي باستشهاد ثلة من الإخوة قادة سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد خلال معركة (ثأر الأحرار) مؤكدًا وحدة موقف المقاومة التي تجلت في الميدان والسياسة.

وأكد هنية أن المقاومة كانت وفية لدماء القادة والشهداء من أبناء شعبنا، وعبّر رئيس الحركة عن اعتزازه بالتكتيك الجماعي عبر الغرفة المشتركة، ومشيدًا بأداء الإخوة في سرايا القدس خلال هذه المعركة البطولية.

وقال "إننا نعتز بأبناء شعبنا الذين وقفوا مع المقاومة وشكلوا لها حاضنة وجدارًا قويًا".

من جانبه، عبّر النخالة عن تقديره للاتصال ومعتزًا بروح الشراكة والمقاومة ومثمنًا الانتصار الذي تحقق على أيدي المجاهدين، وأن سرايا القدس كانت عند حسن ظن شعبنا وأمتنا.

#هنية

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