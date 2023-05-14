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وزير إسرائيلي يهدد باغتيال كل من يحاول عرقلة "مسيرة الأعلام"

الأحد 14 مايو 2023 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي يهدد باغتيال كل من يحاول عرقلة "مسيرة الأعلام"



القدس المحتلة/سما/

هدد يسرائيل كاتس وزير الطاقة الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن 'الكابينت"، اليوم الأحد باغتيال من يحاول عرقلة "مسيرة الأعلام" المقررة تنظيمها في مدينة القدس المحتلة يوم الخميس المقبل 18 مايو الجاري.

وأكد "كاتس"، أن مسيرة الأعلام ستتم كما جرت العادة من كل عام دون تغيير، مشدداً على أن أي تنظيم يحاول المس بالمسيرة وإطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل لمنعها؛ فدم جميع قادته سيكون على طاولة التصفيات.

وتُصر شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" و"جماعات الهيكل" المزعوم على استمرار تنظيم "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في مدينة القدس المحتلة وفق مسارها المخطط لها، في ذكرى ما يسمى يوم "توحيد القدس" يوم الخميس.

يشار إلى أن مسيرة الأعلام عام 2021م، كانت أحد الأسباب الرئيسية في اندلاع مواجهة عسكرية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، اطلقت عليها المقاومة اسم "معركة سيف القدس"، دكت فيها كافة أراضينا المحتلة بعشرات الصواريخ بالإضافة لاستهداف عدد من الجيبات والاليات العسكرية على حدود غزة، موقعا عشرات القتلى في صفوف جنود الاحتلال.

#مسيرة الاعلام

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