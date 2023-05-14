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الشرطة تكشف ملابسات مقتل فتاة بنابلس

الأحد 14 مايو 2023 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تكشف ملابسات مقتل فتاة بنابلس



نابلس/سما/

كشفت الشرطة والأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، ملابسات جريمة مقتل فتاة (20 عاماً)، عُثر على جثتها أول أمس شرق مدينة نابلس.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن قوة من شرطة المباحث العامة

وطاقم الأدلة الجنائية والنيابة العامة وبإسناد مركز شرطة عصيرة الشمالية باشروا بإجراءات البحث والتحقيق في ظروف الحادث، وتم نقل جثة المتوفاة إلى معهد الطب الشرعي والذي أثبت وجود عدة أعيرة نارية  في أنحاء جسم المتوفاة.

وأضاف ارزيقات أنه إدارة المباحث العامة تمكنت من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص الذي قام بتسليم نفسه إلى جهاز المخابرات العامة من ثم تم تسليمه إلى شرطة نابلس التي باشرت سماع أقواله وتم ضبط أداة الجريمة المستخدمة.

وأكد ارزيقات أنه سيتم إحالة المشتبه فيه وأداة الجريمة إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه أصولاً.

#نابلس #وفاة

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