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إغلاق مراكز وصناديق الاقتراع في عموم تركيا

الأحد 14 مايو 2023 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق مراكز وصناديق الاقتراع في عموم تركيا



أنقرة/سما/

أغلقت مراكز وصناديق اقتراع الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عموم تركيا أبوابها عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم الأحد، وسط توقعات بأن تكون نسبة المشاركة والتصويت مرتفعة جدا.

وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها اليوم الأحد، وانطلقت عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في جميع أنحاء تركيا، حيث يخوض 24 حزبا سياسيا و151 مرشحا مستقلا السباق الانتخابي.

واتخذت الهيئة العليا للانتخابات التركية، تدابير مختلفة في الولايات الـ11 المتضررة من الزلزال الذي تعرضت للزلزال في 6 فبراير الماضي، لإجراء الانتخابات بشكل سليم في مراكز مسبقة الصنع مخصصة لذلك.

وجرى حظر إدخال الهواتف المحمولة، والكاميرات إلى مكان التصويت، حيث كان يتم ترك هذه الأجهزة عند لجنة صناديق الاقتراع لاستعادتها بعد انتهاء عملية التصويت.

كما حظر تقديم الأخبار والتنبؤات والتعليقات على نتائج الانتخابات في الإذاعات وجميع أنواع أجهزة البث لغاية الساعة 18:00.

وسيتم رفع الحظر على البث حول الانتخابات بعد الساعة 21:00، وقد ترفع الهيئة العليا للانتخابات التركية الحظر قبل ذلك.

#تركيا

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