وقفة احتجاجية تزامنا مع بدء محاكمة قاتل الشهيد ديار العمري

القدس المحتلة/سما/

نظمت عائلة الشهيد ديار العمري وأهالي قريته صندلة وقفة احتجاجية غاضبة أمام مبنى المحكمة المركزية في الناصرة، صباح اليوم الأحد، وذلك بالتزامن مع موعد بدء محاكمة القاتل، دنيس موكين، من القرية الزراعية "موشاف غان نير".

وشارك في الوقفة إلى جانب عائلة الشهيد العمري، رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، ورئيس لجنة الحريات، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، الشيخ كمال خطيب، ونائب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، يوسف طاطور، وعدد من الناشطين السياسيين.



ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية صور الشهيد العمري والعلم الفلسطيني، وارتدوا لباسا أسود تعبيرا عن حزنهم على جريمة قتل ابنهم، ورددوا هتافات تمجد الشهيد واخرى تدعو لإنزال أشد العقاب بحق القاتل.



وتحدث والد الشهيد العمري المشاركين بالوقفة الاحتجاجية، وقال "إنها بداية الطريق، وسنلاحق المجرم حتى يلقى عقابه".

وجرت الوقفة الاحتجاجية وسط حراسة مشددة على مبنى المحكمة من قبل عناصر الشرطة والوحدات الخاصة النابعة لها.

وفي السياق، شيّع الآلاف جثمان الشهيد ديار العمري (20 عاما)، في بلدة صندلة، عصر يوم الأحد الماضي، ووري جثمانه الثرى في مقبرة القرية. وشهدت القرية في مرج ابن عامر، إضرابا عاما وشاملا، احتجاجا على جريمة قتل ابنها الشاب العمري، برصاص شاب يهودي بعد عراك بالأيدي بينهما بالقرب من القرية، مساء يوم السبت الماضي، الموافق 6 أيار/ مايو 2023.



وسادت أجواء من الحزن والأسى صندلة، وتوافد عدد من الأهالي في القرية ووفود من مختلف أنحاء المجتمع العربي إلى منزل عائلة الشهيد ديار العمري، لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها الجلل.

تمديد اعتقال قاتل الشهيد العمري للمرة الثانية

مددت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الأحد، اعتقال دنيس بوكين (32 عاما) من القرية الزراعية "موشاف غان نير"، قاتل الشاب ديار العمري، للمرة الثانية، لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق في الجريمة.

ولم يتم إحضار القاتل إلى قاعة المحكمة، وجرى جلسة تمديد الاعتقال عبر شاشة عن بُعد.

وكانت المحكمة قد مددت اعتقال القاتل، يوم الأحد الماضي، لغاية اليوم.

وفقا للادعاء فإن القاتل كان يقود السيارة بدون رخصة (رخصته مسحوبة) وتحت تأثير الكحول، وليس من أصحاب السوابق الجنائية.

توثيق مصور للجريمة

تبين من توثيق مصور اعتداء المجرم القاتل على الضحية عندما تواجد داخل سيارته، وفي أعقاب ذلك وقع عراك بالأيدي بينهما في الشارع.

ووفقا لما بيّن التوثيق، عند عودة الضحية إلى سيارته أقدم القاتل على إطلاق النار عليه وقتله في المكان.

وادعى القاتل وهو جندي سابق في وحدة "غولاني" بالجيش الإسرائيلي وقد عاد قبل أيام من خدمته كجندي احتياط، خلال التحقيق معه أنه "أطلق النار على عمري دفاعا عن النفس"، مدعيا أنه "تعرض لاعتداء وأطلق النار بعدما شعر بالخطر على حياته"؛ وذلك حسبما نقلت مصادر إسرائيلية.