بالفيديو: لحظة قصف طائرات الاحتلال لشاب على دراجة هوائية في رفح

غزة/سما/

أظهر مقطع فيديو،اليوم الأحد، لحظة قصف طائرات الاستطلاع التابعة للاحتلال الاسرائيلي لشاب على دراجة هوائية في رفح جنوب قطاع غزة، مساء أمس.

وتسبب العدوان الإسرائيلي الذي استمر 5 أيام على قطاع غزة المحاصر للعام الـ17 على التوالي، بمضاعفة معاناة أكثر من مليوني إنسان، وذلك عبر عمليات قتل الفلسطينيين وتدمير منازلهم والتسبب في أضرار كبيرة في العديد من القطاعات، العامة والخاصة.

وبدأ العدوان الإسرائيلي الساعة الثانية فجرا من يوم الثلاثاء 9 أيار/ مايو الجاري، واستمر خمسة أيام حتى الساعة العاشرة من مساء السبت الـ15 من ذات الشهر.

وخلال أيام العدوان شن الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات على أهداف مدنية فلسطينية، استخدم فيها العديد من أنواع الطائرات الحربية والمدفعية والقنابل الأمريكية الصنع، وغير ذلك من طائرات الاستطلاع والتجسس المسيرة.

وشرع الاحتلال في عدوانه بشن غارات مكثفة بالتزامن على غزة ورفح شاركت فيها أكثر من 40 طائرة حربية، استهدف فيها بشكل متزامن ثلاثة من قادة "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة، أدت إلى استشهادهم واستشهاد عدد من الأطفال والنساء.

وأدى القصف الإسرائيلي الذي تواصل خمسة أيام إلى إلى استشهاد 33 فلسطينيا، بينهم 6 أطفال و3 سيدات، إضافة إلى إصابة 147 بجراح مختلفة بينهم 48 طفلا و26 سيدة و10 من كبار السن، وفق إحصائية صادرة عن وزارة الصحة بغزة التي أوضحت أن أعلى نسبة من الشهداء كانت من مدينة غزة، حيث وصل عددهم إلى 17 شهيدا.