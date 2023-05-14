القناة 12 العبرية: الجهاد الاسلامي حصلت على صورة النصر في المعركة ضد اسرائيل

القدس المحتلة/سما/

قالت قناة إسرائيلية، اليوم الأحد، إن حركة الجهاد الإسلامي في غزة سجّلت إنجازات قتالية خلال جولة التصعيد الأخيرة.

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية، أنه بإمكان حركة الجهاد أن تسجل لنفسها عدة إنجازات في هذه المعركة على رأسها قدرتها على مواصلة القتال على مدار 5 أيام رغم اغتيال كبار قادتها.

وأشارت إلى أن حركة الجهاد حصلت على صورة نصر من خلال حالة الشلل في مناطق الجنوب والغلاف على مدار 5 أيام، وإطلاق نحو 1500 صاروخ.

وأضافت القناة أن "إسرائيل" ستفكر مرتين قبل تصفية قادة الجهاد مرة أخرى، لأن عليها الاستعداد لمعركة طويلة وليست خاطفة".

وفي السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، إن "حكومة نتنياهو أظهرت عدم صمودها أمام غزة، وقامت بإجلاء الآلاف من المستوطنين من الجنوب إلى الشمال".

وكان الاحتلال قد بدأ عدوانه على قطاع غزة فجر يوم الثلاثاء الماضي (9 مايو/ أيار) تحت اسم "السهم الواقي"، بعد عمليات اغتيال نفذها في وقت مباغت ومتزامن بحق ثلاثة من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، حيث جرى استهدافهم مع عائلاتهم داخل منازلهم.

وتسببت العدوان الإسرائيلي باستشهاد 33 فلسطينيًا بينهم 6 أطفال و3 سيدات، و 6 من قادة "سرايا القدس"، كما أصيب 147 آخرين بجراح مختلفة، بحسب إحصائية وزارة الصحة الفلسطينية.