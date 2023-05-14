وفود دولية تصل بيت لحم لحضور مباراة الأولومبي الفلسطيني والأردني

بيت لحم/سما/

وسط توقعات بحضور جماهيري كبير، تقام في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد المباراة الودية بين الفريق الأولومبي الفلسطيني لكرة القدم، والفريق الأولومبي الأردني، وذلك على أستاد الخضر الدولي، والذي سيصبح اسمه أستاد " بيليه" الدولي اعتبارا من اليوم.

ووصل إلى مدينة بيت لحم ظهر اليوم الأحد عدد كبير من الضيوف من فلسطين وخارجها، كان أبرزهم الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب أسيا، ورئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، وحمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وهاني ابو ليدة أقدم عضو في المجلس التنفيذي في الاتحاد الدولي لكرة القدم وهو مصري الجنسية، والسفير البرازيلي في فلسطين، ووفود رسمية من دول مختلفة.

وكانت بعثة المنتخب الأولمبي الأردني، وصلت يوم أمس السبت، إلى مدينة بيت لحم، استعدادا للمباراة الودية مع منتخبنا الوطني.



وكان في استقبال البعثة لدى وصولها إلى مقر إقامتها، محافظ محافظة بيت لحم، اللواء كامل حميد، وشخصيات رسمية واعتبارية، وطاقم المنتخب الأولمبي الفلسطيني.

وكان من المقرر ان يصل بيت لحم "جياني إنفانتينو" رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة الى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لكنهما لغيا الزيارة.