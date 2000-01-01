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"الأوقاف" بغزة توزع مساعدات طارئة على 2331 أسرة متضررة بالعدوان

الأحد 14 مايو 2023 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأوقاف" بغزة توزع مساعدات طارئة على 2331 أسرة متضررة بالعدوان



غزة/سما/

وزعت الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية حزمة من المساعدات الإغاثية الطارئة، التي تضمنت طرودًا غذائية ومساعدات نقدية ووجبات طازجة وربطات خبز على 2331 أسرة متضررة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بتكلفة إجمالية بلغت 43.235 دولارًا.

بدوره أوضح مدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة إسليم أن إدارته وزعت طرودًا غذائية استفاد منها 500 أسرة بقيمة 17500 دولار، ووجبات طعام بقيمة 6700 دولار، استفاد منها 800 أسرة، في حين وزعت فَرْشات وأغطية (حرامات) على 50 أسرة بقيمة 2000 دولار.

وبيّن أن اللجان قدّمت مساعدات للبيوت المهدّمة لعدد 31 مستفيدًا بقيمة 14.000 دولار، والرغيف الخيري بقيمة 2000 دولار، استفاد منها 900 أسرة، ووزعت لحوم خراف على 50 أسرة بقيمة 1035 مستفيدًا.

مشيرًا إلى أن الزكاة بذلت جهودًا كبيرة لإيصال المساعدات إلى مستحقيها في ظل العدوان على غزة، لافتًا إلى أن هذه الأسر تأثرت بشكل مباشر إثر استهداف منازلهم وعدم استطاعتهم على تحصيل قوت يومهم بسبب الأوضاع الراهنة.

وأكد اسليم أن الإدارة بلجانها تعمل على قدم وساق لتقديم خدماتها في ظل الظروف الصعبة وتوفير احتياجات هذه الأسر، داعيًا المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة إلى ضرورة تكثيف جهودها؛ لمساعدة الأسر المتعففة والمتضررة من هذا العدوان.

#وزارة الاوقاف بغزة

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