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الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم غرفة سكنية في جبل المكبر

الأحد 14 مايو 2023 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا، على هدم غرفة سكنية في منزله ببلدة جبل المكبر في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أجبرت المقدسي قصي السرخي على هدم الغرفة التي أضافها إلى منزل العائلة، بحجة عدم الترخيص.

ووفق عائلة السرخي، فقد تسلّمت من بلدية الاحتلال قرار هدم الغرفة قبل عامين، إذ قاموا بإضافتها، كون نجلهم قصي ينتظر مولودته البكر.

وأوضحت والدة الشاب قصي، أن العائلة طالبت بتجميد قرار الهدم أكثر من مرة، مع دفع غرامات مالية باهظة، ولكن محكمة الاحتلال أخطرتهم بالقرار النهائي للهدم الذاتي بتاريخ اليوم، وإلا ستجبرهم على تحمل تكاليف عملية الهدم.

ويقطن في المنزل الذي لا تتجاوز مساحته 100 متر مربع، والدة قصي مع أبنائها العشرة وأحفادها.

يذكر أن قوات الاحتلال هدمت بركسات الماشية للعائلة ذاتها وجرفت الأرض المحاذية، الأربعاء الماضي.

#الاحتلال #جبل المكبر #هدم

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