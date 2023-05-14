وكالات / سما /

يقضى البعض العطلة الأسبوعية في روتين مملل، سواء بالنوم لساعات طويلة أو طهى الأطعمة أو حتى مشاهدة التليفزيون بدون هدف، لكن يمكن استغلال "الويك إند" في تجديد الحياة الزوجية، من خلال اتباع عدة نصائح تساعد على الشعور بالسعادة والاستقرار، والتي نستعرضها في هذا التقرير.

كيف تستغل "الويك إند" لتجديد حياتك الزوجية؟

التحدث معاً

يجب على الزوجين أن يستغلا بعض الوقت خلال العطلة الأسبوعية، للتحدث معاً سواء في المشاكل التي يواجهونها خلال هذه الفترة لإيجاد حلول لها، مما يساعد على عيش حياة زوجية هادئة خالية من الخلافات خلال الفترة المقبلة أو مستقبلهما.

المشاركة في الطهى

يمكن أن يتفق الزوجان على طهى الأطعمة التي يفضلونها، مما يساعد على تقوية علاقتهما وشعورهما بالسعادة، من خلال قضاء وقت ممتع معاً، وفى نفس الوقت تشعر المرأة بحرص زوجها على مشاركتها والتخفيف من شعورها بالتعب.

صنع ذكريات سعيدة

يمكن استغلال العطلة الأسبوعية في صنع ذكريات سعيدة بين الزوجين، مثل التنزه معاً في إحدى الحدائق والتقاط الصور التذكارية والتي تظل شاهدة على قضائهما معاً لوقت ممتع وسعيد .

تقديم هدية

يمكن للزوج أن يستغل العطلة الأسبوعية في تحضير مفاجأة لزوجته من خلال العمل على تحضير وجبة عشاء رومانسى على ضوء الشموع وأنغام الموسيقى الهادئة مع تقديم هدية مميزة.

ألعاب الفيديو

يمكن للزوجين أن يتشاركا في ممارسة ألعاب الفيديو أو الألعاب القديمة مثل السلم والثعبان وأوراق الكوتشينة، أو ممارسة ألعاب رياضية أو حتى التنزه مع حيواناتهم الأليفة مما يساعد على تحسين حالتهما المزاجية وقضاء وقت ممتع.