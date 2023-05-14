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"العالمي" أرنولد شوارزنيجر يشوق متابعيه لفيلم وثائقي عنه من ثلاثة أجزاء

الأحد 14 مايو 2023 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"العالمي" أرنولد شوارزنيجر يشوق متابعيه لفيلم وثائقي عنه من ثلاثة أجزاء



وكالات / سما /

شوق الفنان العالمي الكبير أرنولد شوارزنيجر جمهوره إلى الفيلم الوثائقى الخاص به خلال البرومو الخاص بالعمل، والذى سيعرض قريباً من ثلاثة أجزاء على منصة نتفليكس، خلال الفترة المقبلة، والذى يتطرق فيه إلى بدايته وكفاحه منذ الطفولة في النمسا، ورحلته بعالم الرياضات حتى وصل إلى قمته، ثم بعدها حينما صار بطل لأهم أفلام السينما العالمية، قبل نجاحه بعالم السياسة أيضاً، حينما تولى منصب حاكم ولاية كاليفورنيا.

ومن المفترض عرض أولى أجزاء الفيلم فى 7 يونيو المقبل، على أن يتم طرح الأجزاء الأخرى تباعاً.

من ناحية أخرى سبق وظهر الممثل أرنولد شوارزنيجر في ظهور نادر بصحبة ابنتها كريستينا، خلال حفل العشاء الخيري بقمة المناخ النمساوية، وهو ما نال اهتمام من الصحف العالمية مثل الديلى ميل التي تطرقت لذلك مؤكدة أن حاكم كاليفورنيا السابق لم يظهر بصحبة ابنتها كريستينا في أياً من المناسبات العامة من قبل.

وأضاف التقرير أن ابنة أرنولد تعد صورة طبق الأصل من والدتها ماري مثلما جاء خلال الصور التي عرضوها للثنائى.

#أرنولد شوارزنيجر #فيلم #وثائقي

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