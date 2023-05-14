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كلب صغير يحلق بطائرة شراعية برفقة مالكه

الأحد 14 مايو 2023 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
كلب صغير يحلق بطائرة شراعية برفقة مالكه



وكالات / سما /

يحرص المغامر الفرنسى شمس، على اصطحاب كلبه، فى كل مغامراته وأنشطته، ومنها أيضًا التحليق الشراعى، إذ قرر شمس بعد عودته من الهند فى صيف عام 2021، تنبى كلب، بعد أن شعر باكتئاب كبير، حيث أراد رفيقًا يشاركه فى جميع نشاطاته.

وبالفعل تبّنى "شمس"  كلب من سلالة "سامويد"، يبلغ من العمر 4 سنوات، ولم يكن الكلب واسمه "أوكا"، حينها محظوظًا جدًا، إذ تم التخلى عنه مرتين قبل أن يحصل عليه المغامر، وقال شمس تعليقا على هذه الفكرة: "أحب أن أقول إنه احتاج إلى بقدر ما كنت أنا بحاجة إليه"، وفقا لموقع CNN عربية.

وبعدما عرف "شمس" أن العديد من أصدقائه يُحلّقون مع كلابهم عاليًا فى السماء، قرر تعليم "أوكا" مهارات الطيران الشراعي، وحرص على تعليم كلبه كيفية الطيران، والتصرف عند التحليق عاليًا، وحتى الهبوط، وصمم حزامًا خاصًا لـ"أوكا" حتى يستطيع الطيران بكل أريحية.

ويميل "شمس" إلى الطيران فى ظروف جوية هادئة للغاية مع كلبه، وخصوصًا خلال فترتى الصباح والمساء، وحازت مقاطع الفيديو على إعجاب العديد من متابعى "شمس" عبر وسائل الاجتماعى.

وقال المغامر الفرنسى: "كانت مفاجأة كبيرة.. يبدو أن غالبية الناس لا يعرفون أنك تستطيع الطيران مع كلبك! أعتقد أنه ليس أمرًا شائعًا.. يشعرون بالاندهاش بشكل عام من مدى استرخاء أوكا فى الهواء".

#طائرة شراعية #كلب #التحليق #الطيران

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