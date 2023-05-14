6 حالات طبية يمكن أن تسبب آلام الظهر

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آلام الظهر مشكلة طبية شائعة في جميع أنحاء العالم، من المحتمل أن نعاني جميعًا من آلام الظهر في مرحلة ما من حياتنا، وقد يكون ألم الظهر لدى بعض الأشخاص ألمًا خفيفًا ومستمرًا ، بينما قد يشعر البعض الآخر وكأنه ألم حاد ومفاجئ يمتد إلى أسفل الساق.

ما أسباب الإصابة بآلام الظهر؟

يمكن أن يكون لآلام الظهر أسباب عديدة، وفقا لموقع " healthsite"، في بعض الأحيان ، قد تصاب بألم مفاجئ بعد وقوع حادث أو سقوط أو رفع شيء ثقيل، مع تقدمك في السن ، يمكن أن يتطور ألم الظهر ببطء من التغيرات التنكسية المرتبطة بالعمر في العمود الفقري، يمكن أن تسبب بعض الحالات الطبية أيضًا آلامًا في الظهر، وبالتالي ، يختلف علاج آلام الظهر حسب السبب والأعراض.

ما الفئات الأكثر عرضه لآلام الظهر؟

بينما يمكن لأي شخص أن يعاني من آلام الظهر، فإن الخطر يكون أعلى بالنسبة لبعض الأشخاص، على سبيل المثال ، يكون ألم الظهر أكثر شيوعًا بين الأشخاص غير النشطين بدنيًا، يمكن أن يؤدي الإفراط في ممارسة الرياضة أو ممارسة التمارين الرياضية الشاقة للغاية بعد عدم النشاط لفترة من الوقت إلى آلام الظهر، يمكن أن يؤدي الوزن الزائد أيضًا إلى الضغط على الظهر، الموقف السيئ ، الجلوس لساعات طويلة يمكن أن يسبب لك آلام الظهر.

ما الحالات الطبية التي يمكن أن تسبب آلام الظهر؟

التهاب الفقرات التصلبي

يمكن أن تحدث آلام الظهر إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل في العمود الفقري مثل التهاب الفقار اللاصق، لا يوجد سبب محدد معروف لالتهاب المفاصل الفقاري المحوري ، ولكن يشتبه في تورط العوامل الوراثية، إلى جانب آلام الظهر ، يمكن للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة أن يعانون من تيبس في أسفل الظهر والوركين ، خاصة في الصباح وبعد فترات من عدم النشاط وآلام الرقبة والتعب.

هشاشة العظام

هشاشة العظام مرض يسبب ضعف العظام وهشاشتها بسبب فقدان كثافة المعادن في العظام وكتلة العظام. تشمل أعراض هشاشة العظام آلام الظهر (الناجمة عن كسر العمود الفقري) ، وفقدان الطول ، والانحناء ، وآلام الرقبة ، وكسور العظام.

فيبروميالجيا

يسبب هذا الاضطراب المزمن ألمًا في العضلات والمفاصل في جميع أنحاء الجسم إلى جانب التعب ومشاكل النوم والقضايا الإدراكية، وفقًا للبحث ، تميل هذه الحالة إلى الانتشار في العائلات.

حصوات الكلى أو الالتهابات

يمكن أن يكون الألم الشديد في الظهر أو الجانب ناتجًا عن حصوات الكلى، تشمل الأعراض الشائعة الأخرى لحصوات الكلى أو حصواتها وجود دم في البول أو بول عكر أو كريه الرائحة أو ألم أو إحساس بالحرق أثناء التبول أو التبول أكثر من المعتاد أو التبول بكميات صغيرة. الغثيان / القيء والحمى والقشعريرة (في حالة وجود عدوى).

بطانة الرحم

يحدث الانتباذ البطاني الرحمي عندما ينمو نسيج بطانة الرحم خارج الرحم، يمكن أن يسبب تقلصات مؤلمة في الدورة الشهرية، ألم أثناء أو بعد الجماع ؛ آلام الحوض وآلام أسفل الظهر والبطن والانتفاخ والغثيان والتعب وأحيانًا العقم.

أورام العمود الفقري

في حالات نادرة ، قد تتطور أورام في العمود الفقري، آلام الظهر من الأعراض الشائعة لأورام العمود الفقري (الحميدة والخبيثة)، غالبًا ما ينتشر الألم إلى أجزاء أخرى من الجسم. يمكن أن تتسبب أورام العمود الفقري أيضًا في فقدان الإحساس وضعف العضلات والتنميل والوخز وصعوبة المشي وفقدان وظيفة الأمعاء أو المثانة.