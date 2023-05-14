فيسبوك تعتذر عن أزمة إرسال طلبات الصداقة بشكل عشوائي

وكالات / سما /

قال متحدث باسم ميتا، إن التحديث الأخير لتطبيق فيسبوك تسبب في إرسال طلبات صداقة على الشبكة عن طريق الخطأ لفترة وجيزة، موضحا أن الشركة أوقفت هذا الأمر بعد حدوثة.

وجهت الشركة في بيان لها الإعتذار لمستخدمي فيسبوك عن أي إزعاج قد سببه هذا الأمر.

تسبب إرسال طلبات صداقة تلقائيا عبر "فيسبوك" في إثارة الجدل والسخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل تدارك الشركة الخطأ ووقف هذا الأمر.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بشكاوى من مستخدمي فيسبوك بإرسال طلبات صداقة تلقائيا للأشخاص، وسط مخاوف المستخمين من "انتهاك قواعد الخصوصية".