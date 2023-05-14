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جامعة روسية تطور روبوتات مميزة لصناعة السفن

الأحد 14 مايو 2023 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة روسية تطور روبوتات مميزة لصناعة السفن



وكالات / سما /

أعلنت جامعة STANKIN التقنية في موسكو أن الخبراء فيها تمكنوا من تطوير روبوتات مميزة لصناعة السفن وبدأوا باختبار هذه الروبوتات عمليا، حسبما نقلت RT.

وجاء في بيان صادر عن الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن: "تسلّم مصنع لوتوس الروسى لبناء السفن التابع لشركتنا روبوتات مميزة تم تطويرها من قبل الخبراء في جامعة STANKIN".

وتبعا للبيان فإن الروبوتات الجديدة قادرة على القيام بالعديد من المهام في مجال صناعة السفن مثل أعمال تنظيف أسطح هياكل السفن بتقنيات الليزر، وأعمال تنظيف وطلاء الهياكل، وأعمال اللحام، و أن استعمال مثل هذا النوع من الآلات سيسرع عملية تطوير السفن والقوارب بشكل كبير وسيساعد على التقليل من مواد الطلاء الخاصة بها بنسبة 20% تقريبا.

وأشار البيان إلى أن مصنع "لوتوس" الروسي لبناء السفن عقد اتفاقية مع جامعة STANKIN للعمل بشكل مشترك على مشروع لتطوير عدة نماذج من السفن والقوارب البحرية والنهرية التي ستسهل عمليات نقل البضائع في الاتحاد الروسي، وسلمت الجامعة المصنع عددا من الروبوتات التي ستستخدم في صنع 25 سفينة لنقل الحاويات.

وتعمل جامعة STANKIN الروسية على تطوير العديد من نماذج الآلات الروبوتية المتحركة التي يمكن الاعتماد عليها في الصناعات الثقيلة وصناعة السفن، وطوّرت هذه الآلات لتكون قابلة للتعديل بما يتناسب مع احتياجات العميل، ولتصنع معظم مكوناتها في روسيا.

#جامعة روسية #روسيا #السفن

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