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مصرع طفل بانقلاب مركبة دفع رباعي في الخليل

الأحد 14 مايو 2023 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع طفل بانقلاب مركبة دفع رباعي في الخليل



رام الله / سما /

 لقي اليوم الاحد طفل يبلغ من العمر 14 عاما مصرعه نتيجة تعرضه لحادث سير ذاتي في بلدة بيت عوا غرب الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الحادث ناجم عن فقدان الطفل السيطرة على مركبة دفع رباعي جبليه غير قانونية كان يقوده الأمر الذي أدى لانقلابه بجانب الطريق مما أسفر عن وفاته.

وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

هذا وحذر ارزيقات المواطنين كافة من التعامل مع المركبات غير القانونية وضرورة منع أبنائهم من قيادتها نظرا لما تشكله من خطورة على حياتهم.

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