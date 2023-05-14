الإحصاء: مؤشر غلاء المعيشة يسجل ارتفاعا 0.63% الشهر الماضي

رام الله / سما /

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن أسعار المستهلك في الأراضي الفلسطينية سجلت ارتفاعا مقداره 0.63% خلال شهر ابريل/ نيسان الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وعزا الجهاز في تقرير أصدره، اليوم الأحد، حول جدول غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية، لشهر نيسان، السبب إلى ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 10.65%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.62%، وأسعار البطاطا بنسبة 2.58%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.72%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 5.95%، وأسعار الخضراوات المجففة بمقدار 5.73%.

ونوه إلى أنه كان لارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية الأثر الأكبر في ارتفاع هذا المؤشر، اذ ارتفعت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 19 شيقلا/ كغم، ولحم العجل 53 شيقلا/ كغم، ولحم الغنم 88 شيقلا/ كغم، والبطاطا 3 شواقل/ كغم، والافوكادو 9 شواقل/ كغم، والفراولة 12 شيقلا/ كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر السلع الآتية لتصل بالمتوسط الى؛ البيض 19 شيقلا/ 2 كغم، والبصل 4 شواقل/ كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر نيسان الماضي مع شهر نيسان 2022، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.86% (بواقع 4.61% في الضفة الغربية، وبنسبة 4.24% في القدس، وبنسبة 1.25% في قطاع غزة).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.75% خلال الشهر المرصود، ويعزى ذلك الى ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 14.38%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.92%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.61%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 8.31%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 2.20%، وأسعار الخضراوات المجففة بمقدار 1.80%، وأسعار الخضراوات الطازجة بمقدار 1.39%، وأسعار الغاز بمقدار 1.34%، وأسعار الكهرباء بمقدار 1.01%.

وارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 20 شيقلا/ كغم، ولحم العجل 53 شيقلا/ كغم، ولحم الغنم 87 شيقلا/ كغم، والافوكادو 11 شيقلا/ كغم، والفراولة 13 شيقلا/ كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر السلع الآتية لتصل بالمتوسط الى؛ البيض 20 شيقلا/ 2 كغم، والسولار 6.02 شيقل/ لتر، والبصل 6 شواقل/ كغم، والفاصولياء الخضراء العريضة 12 شيقل/ كغم، وباذنجان عجمي 4 شيقل/ كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 5 شواقل/ كغم، واسطوانة الغاز 74 شيقلا/ 12 كغم.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في القدس:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعا نسبته 0.56% 2023، نتيجة لارتفاع أسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 15.32%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.59%، وأسعار البطاطا بنسبة 4.66%، وأسعار البيض بنسبة 3.93%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.64%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 5.97%.

وسجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعا في القدس لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة بيوت بلاستيكية والباذنجان والزهرة والملفوف 8 شواقل/ كغم لكل منها، والبرتقال والبطاطا 5 شواقل/ كغم لكل منهما، والاجاص 12 شيقلا/ كغم، والافوكادو والفراولة 10 شواقل/ كغم لكل منهما، والبيض 33 شيقلا/ 2 كغم، والدجاج 23 شيقلا/ كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر البصل ليصل الى 6 شواقل/ كغم.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعا نسبته 0.28% خلال شهر نيسان 2023 مقارنة مع شهر آذار 2023، ويعود ذلك الى ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 7.49%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 4.45%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.91%، وأسعار الأرز بنسبة 1.45%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 0.67%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 11.89%، وأسعار البيض بمقدار 3.60%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 2.58%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بمقدار 1.61%.

وارتفعت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ البطاطا 2 شيقل/ كغم، ولحم العجل 44 شيقلا/ كغم، والدجاج 16 شيقلا/ كغم، وأرز حبة طويلة 35 شيقلا/ 5 كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر السلع الآتية لتصل بالمتوسط الى؛ البصل والخيار بيوت بلاستيكية والباذنجان العجمي 2 شيقل/ كغم لكل منها، والبيض 15 شيقلا/ 2 كغم، والفلفل الأخضر الحار 7 شواقل/ كغم.