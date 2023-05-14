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وصف العملية بـ"الرائعة جدا"

نتنياهو : نجحنا في تغيير المعادلة مع المنظمات بغزة ويوجه رسالة تهديد ..

الأحد 14 مايو 2023 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو : نجحنا في تغيير المعادلة مع المنظمات بغزة ويوجه رسالة تهديد ..



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن حكومته نجحت في تغيير المعادلة مع المنظمات بغزة وخاصة الجهاد الإسلامي، بعد العملية التي وصفها بـ "الناجحة والرائعة جدًا".

وأشار نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، إلى أنها نجحت في القضاء على هرم القيادة في حركة الجهاد الإسلامي بعد اغتيال 6 من قادتها، معتبرًا أن العملية حققت منذ البداية أهدافها التي حددتها من خلال المبادرة والمفاجأة التي حققتها.

ووجه نتنياهو تهديدًا، قال فيه: "أولئك الذين يؤذوننا، وأولئك الذين يحاولون إيذاءنا والذين سيحاولون إيذائنا، فإن دمهم مهدور .. اليوم يعرف أعداء إسرائيل في غزة وما هو أبعد من ذلك أنهم حتى لو حاولوا الاختباء، يمكننا وسنصل إليهم في أي وقت ومكان". وفق قوله.

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