نجم فلسطيني جديد يعزز صفوف الوحدات الأردني

رام الله / سما /

أعلن نادي جبل المكبر الفلسطيني رسميا, عن انتقال نجمه زيد قنبر لصفوف الوحدات الأردني, للدفاع عن ألوانه في الموسم الكروي الجديد 2023-2024.



وذكر جبل المكبر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", أن قنبر وصل الأردن قبل ساعات للتوقيع على عقده الجديد مع الوحدات, متمنيا له التوفيق في تجربته الاحترافية الأولى.



ويعدّ النجم الفلسطيني إضافة نوعية لخط هجوم الوحدات, الساعي لتحقيق لقب الدوري الأردني في الموسم القادم.



يشار إلى أن الوحدات سبق له ضم نجم فلسطيني آخر من جبل المكبر في الموسم المنصرم, وهو شهاب قنبر, إذ كان أحد هدافيه وقدّم مستوى جيدا.