  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يقطعون 25 شجرة زيتون ولوزيات ويهدمون سلاسل حجرية غرب بيت لحم

الأحد 14 مايو 2023 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

قطع مستوطنون، اليوم الأحد، العشرات من أشجار الزيتون واللوزيات، وهدموا سلاسل حجرية، في قرية حوسان غرب بيت لحم. 

وأفاد أحد مالكي الأرض محمد سباتين ، بأن عددا من المستوطنين قاموا بتقطيع قرابة 15 شجرة زيتون، و10 شجرات من اللوزيات، وهدموا سلاسل حجرية، ودمروا أسلاكا شائكة في أرض "شعب خريان"، تقع وسط مستوطنة "بيتار عيليت" الجاثمة على أراضي المواطنين، تعود للأشقاء راجي عبد العزيز سباتين، ومحمد، وعوض، ومحمود. 

يذكر أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من أعمال التخريب في أراضي المواطنين تمثلت بتقطيع أعداد كبيرة من الأشجار. 

#مستوطنون #بيت لحم #زيتون #المستوطنين

الأكثر قراءة اليوم

اتفاق لوقف العدوان على غزة يدخل حيز التنفيذ

تنويه مهم حول دوام المدارس والمؤسسات الحكومية بغزة

سرايا القدس تستهدف مواقع حساسة للاحتلال بصواريخ موجهة شرق غزة

إعلام عبري: لو استمر التصعيد ليوم الجمعة المقبل سيكون إنجازا للجهاد ومشكلة لإسرائيل

الغرفة المشتركة تصدر بيانا عقب دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ

القناة 13: هجوم صاروخي مضاد للدروع أطلق من غزة بالأمس

قبل دقائق من سريان وقف إطلاق النار.. المقاومة تقصف تل أبيب والمدن المحتلة (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

نتنياهو : نجحنا في تغيير المعادلة مع المنظمات بغزة ويوجه رسالة تهديد ..

مسؤول اسرائيلي : مسيرة الاعلام ستتم في موعدها ومسارها

صواريخ

الجهاد يسجل انجاز اخر .. تحليلات إسرائيلية: عدوان قادم على غزة مسألة وقت وحسب

الاتحاد الأوروبي يوضح حقيقة قطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية

معطيات إسرائيلية حول صواريح المقاومة بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية