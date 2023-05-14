جوارديولا: مهمة هالاند ستكون أسهل أمام ريال مدريد في الإياب

وكالات / سما /

أكد بيب جوارديولا، مُدرب مانشستر سيتي، على أن هداف فريقه إيرلينج هالاند سيُقدم أداءً مُختلفاً ضد ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يُقدم هالاند الأداء المُتوقع منه في ذهاب نصف النهائي، وانتهى اللقاء الأول على أرض ملعب سانتياجو برنابيو بنتيجة التعادل بهدفٍ لكل فريق.

وتحدث جوارديولا عن لقاء الذهاب بين السيتي والريال على أرض مدريد، وعلق على نجاح روديجير في الحد من قدرات هالاند.-

وقال جوارديولا، في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، :”لا يُمكننا أن ننسى أن هالاند يبلغ من العُمر 22 عاماً، وهذه أول مرة يلعب فيها في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا”.

وتابع :”هالاند ذهب لبرنابيو للمرة الأولى، وهو واحد من أكبرالملاعب، ولعب ضد فريق من مستوى القمة، ولعب ضد لاعبين جيدين في الدفاع والوسط والهجوم، المرة المُقبلة سيكون الأمر أسهل عليه بعض الشيء”.

وأضاف مُدرب السيتي :”إذا كان الفريق قادراً على اللعب بصورة أفضل بعض الشيء في بعض مراكز اللعب بالطريقة التي نُفكر فيها لجولة يوم الأربعاء ربما سيكون الأمر أسهل بالنسبة له”.