تشافي يحسم مصير جوردي ألبا مع برشلونة

اعترف تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة بأن جوردي ألبا قد يغادر البلاوجرانا، إذا تم تقديم عرض للمدافع المتمرس في الفترة القادمة.

يُخطط برشلونة لصيف سيكون ملئ بالمتغيرات، على جميع المستويات، حيث سيفادر القائد سيرجيو بوسكيتس، عندما ينتهي عقده في يونيو ، إلى جانب مدير كرة القدم ماتيو أليماني.

كان مدرب البلاوجرانا دوبلوماسيًا عندما تحدث عن رحيل الثنائي، واصفًا وبسكيتس بأنه أفضل لاعب خط وسط رآه، ونسب الفضل إلى ماتيو أليماني مؤكدًا بأنه كان له دور أساسي في إعادة بناء هيكلة النادي.

بينما كان مستقبل جوردي ألبا مصدرًل للتكهنات خلال آخر 12 شهرًا، وذلك في ظل وجود المدافع المخضرم بعقد حتى عام 2024 ولكن براتب مرتفع يتطلب النادي التخلص منه.

وصرح تشافي بأن الموقف ليس واضحًا بخصوص الظهير الأيسر صاحب الـ34 عامًا: “لديّ ثقة كبيرة به، أعتقد أنه شخص مُخلص وصالح وقدير، يجب أن يقرر كيف هي الصورة بالنسبة له، لكن حتى الآن كان قطعة مهمة لنا، وإذا بقى أو غادر فإنه يظل ذو قيمة عالية”.

تشير تصريحا تشافي إلى إمكانية رحيله في حالة وصول العرض المناسب، وإذا غادر ألبا هذا الصيف فسوف يظل اللاعب الذي يحتل المرتبة التاسعة في قائمة أكثر المشاركين مع فريق برشلونة على الإطلاق، بينما يأتي تشافي وبوسكيتس في المركزين الثاني والثالث.