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نتيجة الفحص المبدئي لإصابة كامافينجا مع ريال مدريد

الأحد 14 مايو 2023 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتيجة الفحص المبدئي لإصابة كامافينجا مع ريال مدريد



وكالات / سما /

خضع لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا، لاعب ريال مدريد، لفحوصات طبية مبدئية على موضع إصابته، على مستوى الركبة، عقب صافرة النهاية في ملعب سانتياجو بيرنابيو لمباراة الريال ضد خيتافي.

وأجريت بعض الفحوصات السريعة لإصابة كامافينجا داخل غرفة ملابس الريال، عقب اللقاء الذي فاز به الميرينجي بهدف دون رد، واستعاد به وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني من أتلتيكو مدريد، بشكل مؤقت.

وذكر الصحفي الإسباني جويليرمو راي أن نتيجة الفحص الأولي لإصابة كامافينجا هي معاناته من التواء على مستوى أربطة الركبة، مفيداً بأن الانطباع الأول عن الإصابة ليس مقلقاً بأي حال من الأحوال.

ومن المنتظر أن يخضع كامافينجا لمزيد من الفحوصات الطبية الدقيقة يوم الأحد، للوقوف على حالته بشكل دقيق ومعرفة موقفه من المشاركة في مباراة الريال المقبلة، يوم الأربعاء القادم ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري ابطال أوروبا.

بدوره، افاد الصحفي ميلشور رويز بأن حالة اللاعب مستقرة، وسيتضح موقفه من المشاركة ضد السيتي بعدما يخضع للفحص بالرنين المغناطيسي، في حين ذكر ميجيل أنخيل دياز أن فكرة تواجد كامافينجا أمام سماوي مانشستر ليست مؤكدة في الوقت الراهن.

 
#ريال مدريد #كامافينجا #خيتافي

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