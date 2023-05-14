فيديو.. أسينسيو ينقذ ريال مدريد من فخ خيتافي في الدوري الإسباني

أنقذ الجناح الإسباني ماركو أسينسيو فريقه، ريال مدريد، من فخ خيتافي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس السبت، لحساب مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني، في ملعب سانتياجو بيرنابيو.

المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي فضل منح الفرصة لعدة بدلاء مع منح الفرصة لثلاثي الخط الهجومي، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، ورودريجو، بالحصول على الراحة بعدم الدفع بهم منذ بداية اللقاء، من أجل الوصول لمباراة مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري ابطال أوروبا في أتم الجاهزية.

ودفع أنشيلوتي بإدين هازارد وفيرلان ميندي لأول مرة منذ فترة طويلة في تشكيلة الريال، قبل أن يغادر الفرنسي للإصابة بين الشوطين، ويظهر البلجيكي بصورة باهتة كعادته مع الميرينجي.

الشوط الأول انتهى على وقع تعادل الفريقين بدون أهداف، في فترة أولى كانت بها فرص تعد على أصابع اليد الواحدة لكلا الفريقين، لتتأجل مهمة فض عذرية الشباك للشوط الثاني.

وعقب الاستراحة، نجح أسينسيو بالفعل من وضع بصمته داخل شباك ضيوف البيرنابيو، بهدف في الدقيقة 70، ليقود فريقه لانتصار ثمين يرفع به نقاطه للرقم 71، ليستعيد خانة الوصافة في الجدول من أتلتيكو مدريد، بشكل مؤقت.