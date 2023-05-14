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الاقتصاد تكشف عن قيمة خسائر غزة خلال العدوان

الأحد 14 مايو 2023 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد تكشف عن قيمة خسائر غزة خلال العدوان



غزة/ سما /

 قالت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة إن الخسائر الأولية لكل يوم خلال العدوان بلغت ١٠ مليون دولار نتيجة تعطل العملية الانتاجية.

وأوضح مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني د. أسامة نوفل، أن طواقم حصر الأضرار بدأت منذ صباح اليوم بمهامها الميدانية.

وأشار نوفل إلى أن الخسائر الأولية شملت قطاعات الانتاج والتصدير والاستيراد والعمال والمحال التجارية الذين تعطلت اعمالهم نتيجة العدوان.

وأكد نوفل، أنه وبعد انتهاء طواقم الوزارة المعنية بحصر الأضرار سيتم الأعلان عن الخسائر النهائية التي خلفها العدوان الاسرائيلي.

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