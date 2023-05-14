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فتوح يرحب باتفاق التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة

الأحد 14 مايو 2023 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الأحد، باتفاق التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة.

وقال فتوح، في بيان، "نرحب بالجهد الذي بذلته الشقيقة مصر، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي تسبب على مدار خمسة أيام، بارتقاء 33 شهيدا، بينهم 6 أطفال و3 نساء، وإصابة نحو 150 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، عدا عن الدمار والخراب في الممتلكات والمنشآت".

وأشاد بصمود شعبنا وتضحياته في قطاع غزة في تصديهم لهذا العدوان البربري الفاشي، مطالبا منظمات حقوق الانسان ومحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بهذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الفاشية بحق شعبنا الفلسطيني.

كما تقدم بتعازيه ومواساته لأبناء شعبنا بشكل عام، ولأهلنا في قطاع غزة المحاصر، وعوائل الشهداء على وجه الخصوص، والشفاء العاجل للجرحى.

#فتوح #التهدئة #المجلس الوطني #غزة

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