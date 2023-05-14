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معطيات إسرائيلية حول صواريح المقاومة بغزة

الأحد 14 مايو 2023 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معطيات إسرائيلية حول صواريح المقاومة بغزة



القدس المحتلة / سما /

ذكر الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، أنه تم إطلاق 1469 صاروخًا من قطاع غزة، خلال جولة القتال التي استمرت 5 أيام، وأطلق عليها بنفسه اسم "درع وسهم".

وادعى الجيش الإسرائيلي في معطيات نشرها هذا الصباح، أن 1139 صاروخًا اجتازوا السياج الحدودي، وتم وفق سياسة الاعتراض المتبعة من قبل المنظومات الدفاعية باعتراض 439 صاروخًا من بينهم صاروخين اعترضتهما منظومة "مقلاع داوود/ العصا السحرية"، أحدهما في تل أبيب والآخر في جبال القدس.

وزعم أن 291 صاروخًا انفجروا داخل القطاع، فيما سقط 39 صاروخًا في البحر، فيما تم إطلاق 35 صاروخًا بعد وقف إطلاق النار الذي بدأ عند الساعة العاشرة من مساء أمس.

وأدى إطلاق الصواريخ إلى مقتل إسرائيلية 80 عامًا بفعل سقوط صاروخ في روحوفوت.

وأشار إلى أنه استهدف 422 هدفًا في قطاع غزة، منها مراكز قيادة وتحكم وسيطرة ومواقع إنتاج ذخيرة وأسلحة وتصنيعها، ومواقع إطلاق القذائف الصاروخية والهاون وغيره، إلى جانب اغتيال 6 من قيادات الجهاد الإسلامي. وفق زعمه.

فيما ذكرت نجمة داود الحمراء، أن طواقمها قدمت العلاج لـ 77 إسرائيليًا بفعل إطلاق الصواريخ، وأن من بينهم 32 أصيبوا بجروح جسدية بينهم 9 بفعل شظايا الصواريخ، و23 بفعل سقوطهم خلال محاولتهم الوصول للمناطق المحمية، و45 مصابًا بالهلع.

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